Десятки тысяч для второго фронта: разведка Украины узнала о переброске мобилизированных из рф в Беларусь

Беларусь готовится открыть второй фронт против Украины. Десятки тысяч российских мобилизированных перебросят на территорию страны для участия против войны с украинским народом.

Для размещения 20 тысяч мобилизованных из рф* уже создают необходимые условия. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки минобороны Украины.

Подробности 29 сентября в «телеграмме» сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Они должны, по плану российского командования, пополнить подразделения из рф, которые утратили свою боеспособность. В результате таких процессов пополнения, соотношение «опытных» и «молодых» военных в наступательных соединениях должно составить 1 к 5.

Не только военные белорусские фонды будут использоваться для размещения мобилизированных. Также гражданские объекты планируется задействовать. Под эти нужды передают ангары, склады и другие помещения заброшенных фермерских и сельскохозяйственных хозяйств. Местные советы уже получили распоряжения от центральной власти.

После увеличения штата российские группировки будут использовать белорусскую технику. Также планируется усиление за счет вооружения и техники, снятых с хранения на территории россии. Нехватку боевых машин для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Также власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям россии в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны. Они ищут тех, кто не желает участвовать в массовых убийствах гражданских в Украине.

Ранее «Курсор» сообщал, что от мобилизации в рф сбежало больше россиян, чем их было во время наступления на Украину в феврале. По разным оценкам, число уехавших составляет свыше 300 тысяч.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!