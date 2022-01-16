Десятки тысяч ливанцев остались без интернета из-за топливного кризиса

В воскресенье в Ливане были прерваны интернет-услуги из-за нехватки дизельного топлива, по данным государственного провайдера.
Об этом пишет Times Of Israel.
Имад Крейдиех, глава государственного интернет-провайдера Ogero, написал в Твиттере, что с начала воскресенья на одной из крупных станций в западном Бейруте, Аль-Мазраа, закончится дизельное топливо и она будет отключена. Перебои в работе затронули более 26 000 абонентов, включая операционные залы службы общей безопасности страны, сообщил он телеканалу Аль-Джадид.
К полудню воскресенья один из жителей пожертвовал дизельное топливо, что позволило станции возобновить работу, сказал он. Между тем, в другом районе восточного Бейрута, Ахрафие, не было дизельного топлива, и он работал на аккумуляторах.
Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.
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