Десятки тысяч ливанцев остались без интернета из-за топливного кризиса

Страна все глубже погружается в самый тяжелый финансово-экономический кризис в своей истории.

В воскресенье в Ливане были прерваны интернет-услуги из-за нехватки дизельного топлива, по данным государственного провайдера.

Об этом пишет Times Of Israel.

Имад Крейдиех, глава государственного интернет-провайдера Ogero, написал в Твиттере, что с начала воскресенья на одной из крупных станций в западном Бейруте, Аль-Мазраа, закончится дизельное топливо и она будет отключена. Перебои в работе затронули более 26 000 абонентов, включая операционные залы службы общей безопасности страны, сообщил он телеканалу Аль-Джадид.

К полудню воскресенья один из жителей пожертвовал дизельное топливо, что позволило станции возобновить работу, сказал он. Между тем, в другом районе восточного Бейрута, Ахрафие, не было дизельного топлива, и он работал на аккумуляторах.

Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

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