Дети Елизаветы II срочно едут к королеве из-за ухудшения ее здоровья

Принц Чарльз, его жена Камилла, а также другие члены королевской семьи едут в замок королевы Великобритании, что обусловлено ухудшением состояния ее здоровья.

Помимо Чарльза, туда отправились другие дети Елизаветы II, среди которых Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йорский) и Эдуард (граф Уэссекский), а также братья Уильям и Гарри.

Об этом сообщает Daily Mail и Express.

Есть информация, что принц Гарри и Меган Маркл должны были присутствовать на церемонии WellChild Awards в Лондоне, но отменили участие и направились в Балморад.

Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве. Теперь служба новостей как минимум до 18:00 будет информировать зрителей исключительно о здоровье королевы.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Они посоветовали ей оставаться под присмотром медиков.

Эта новость встревожила всю мировую общественность, в том числе нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Вся страна была глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденный перерыв. Мои мысли – и мысли людей по всему Соединенному Королевству – сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей», – написала Трасс.