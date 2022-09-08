Медики обеспокоены состоянием королевы Елизаветы II

В Букингемском дворце рассказали, что врачей беспокоит состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II, а также о том, что те ей посоветовали.

8 сентября, в четверг, медики порекомендовали 96-летней женщине находиться под их присмотром.

«После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и советовали ей оставаться под медицинским присмотром», – сообщили в Букингемском дворце.

Информация об этом появилась после переноса Елизаветой тайного совета, решение касаемо чего тоже было продиктовано советов врачей. Сейчас королева находится в своей шотландской резиденции Балморал, где она 6 сентября, во вторник, встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Во время этого мероприятия монарх попросил Трасс сформировать новое правительство на фоне острого кризиса стоимости жизни в Великобритании. Здесь же, в Шотландии, Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. К слову, Трасс уже прокомментировала тревожные сообщения о состоянии здоровья монарха.

«Вся страна была глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденный перерыв. Мои мысли – и мысли людей по всему Соединенному Королевству – сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей», – написала она в Twitter.

Напомним, что еще летом этого года королевский эксперт Даниэла Эльзер заявил, что королева «угасает на наших глазах». По его словам, за год 96-летняя женщина «стала заметно более сутулой, намного похудела и в целом уменьшилась». Также он добавил, что почти каждый месяц с октября 2021 года королева отказывалась от событий, которые ранее «не подлежали обсуждению».

Также «Курсор» сообщал, что, согласно информации журналистов, Лиз Трасс поддержит позицию Бориса Джонсона в отношении Израиля. Также она прокомментировала резкий рост антисемитских инцидентов в британских школах.