Девочка-подросток родила самого маленького недоношенного ребёнка за последние 20 лет

14:25, 08 января 2022
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ребенок в больнице фото
Ребенок в больнице
Фото: canva.com

17-летняя девушка родила ребенка весом 325 г на 25 неделе беременности.

Молодая мать родила ребенка, который стал самым маленьким недоношенным ребенком в Великобритании за последние 20 лет.

Об этом сообщает Independant.

Элли Патон, 17 лет, родила дочь Ханну 30 декабря на 25 неделе беременности.

Госпожу Патон и ее партнера Брэндона Стибблса предупредили, что их дочь может не выжить.

Доктора, присутствовавшие на 22-недельном сканировании в больнице, сообщили паре, что их ребенок был размером с 16-недельный плод.

Затем у Патон была диагностирована преэклампсия — которой страдают некоторые беременные женщины, обычно во второй половине беременности (с 20 недель) или вскоре после родов.

29 декабря Патон проснулась от болей в животе и груди и была доставлена ​​в больницу.

Ханна родилась с весом 325 г, врачи дали ей 20-процентный шанс на выживание.

Младенец все еще находится под наблюдением в больнице.

«Все время было просто страшно», — говорит Патон о родах.

«Нам разрешено засовывать руки в инкубатор, я держала ее один раз — она спит на штуке, которая называется «гнездо», — добавляет она.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Индии 65-летняя женщина родила первого ребенка.

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Автор материала:
Кати Адхам
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