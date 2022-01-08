Девочка-подросток родила самого маленького недоношенного ребёнка за последние 20 лет

Доктора, присутствовавшие на 22-недельном сканировании в больнице, сообщили паре, что их ребенок был размером с 16-недельный плод.

Затем у Патон была диагностирована преэклампсия — которой страдают некоторые беременные женщины, обычно во второй половине беременности (с 20 недель) или вскоре после родов.

29 декабря Патон проснулась от болей в животе и груди и была доставлена ​​в больницу.

Ханна родилась с весом 325 г, врачи дали ей 20-процентный шанс на выживание.

Младенец все еще находится под наблюдением в больнице.

«Все время было просто страшно», — говорит Патон о родах.

«Нам разрешено засовывать руки в инкубатор, я держала ее один раз — она спит на штуке, которая называется «гнездо», — добавляет она.