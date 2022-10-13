Дикая природа исчезает: популяция животных сократилась почти на 70%

Ученые говорят, что наиболее подвержены изменениям климата и другим факторам животные, обитающие в тропических регионах.

Всемирный фонд дикой природы поделился неутешительными данными. За последние 50 лет популяция диких животных по всей планете сократилась на 69%, а в отдельных популяциях этот показатель и вовсе превышает 90%.

Об этом сообщает Express.

Исследователи обеспокоены тем, что дикая природа на Земле начинает исчезать, ведь это ставит под угрозу жизнь в целом. Больше всего подтверждены изменениям климата и другим факторам животные, которые обитают в тропических регионах. Там популяция за последние полвека сократилась на 94%.

Местные жители говорят, что ягуары из-за массового уничтожения лесов Амазонии начали терять привычную среду обитания и стали нападать на деревни.

Также эксперты отметили, что на 64% сократилась популяция австралийского морского льва. Похожие потери и у популяций океанических акул и скатов — за последние 50 лет их численность сократилась на 74%.

Такие данные вызывают беспокойство, потому что климатические и природные кризисы могут привести к катастрофическим последствиям. Каждый год планета теряет около 10 млн гектаров лесов, а это сопоставимо с площадью Португалии.

«Курсор» писал ранее, что в штате Юта (США) находится древний и массивный лес Пандо, который стремительно деградирует. И как говорят эксперты, происходит это по вине людей.