В США умирает древний и уникальный лес: названа главная причина

Пока неясно, как дальше собираются действовать ученые и власти. Есть вероятность, что спасти этот уникальный лес не удастся.

В штате Юта (США) находится древний и массивный лес Пандо, который стремительно деградирует. И как говорят эксперты, происходит это по вине людей.

Об этом сообщает Utah State University.

Этот осиновый лес уникален тем, что является группой генетически идентичных стволов с огромной общей корневой системой. То есть, это один живой организм, а много отдельных.

Профессор экологии Пол Роджерс отметил, что лес умирает из-за животных, которые ограничивают рост новых деревьев. Большие деревья стареют и отмирают, а новые не выдерживают давления прожорливых оленей. И всему виной люди, которые несколько веков назад пришли сюда и сократили популяцию волков и медведей, позволив оленям расплодиться и искать все больше и больше пищи. В меньшей степени лес убивает выпас человеком крупного рогатого скота, который также поедает молодые побеги.

Ученые решили оградить частично молодые деревья и 16% удалось сохранить, но большая часть леса все равно пропадает, а вместе с ним снижается и уровень биоразнообразия.

Пока неясно, как дальше собираются действовать ученые и власти. Есть вероятность, что спасти этот уникальный лес не удастся.

«Курсор» писал ранее, исследователи подсчитали, что с 2010 по 2019 год наша планета лишилась 3264 квадратных километров тропических лесов.