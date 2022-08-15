Директор Moderna рассказал, какую вакцину хочет разработать компания

В ближайшие годы человечество будет использовать вакцину, которая будет защищать не только от коронавируса, а и от гриппа и других инфекций. Такой препарат хочет разработать американская биотехнологическая компания Moderna.

Об этом рассказал руководитель компании Стефан Бансель, передает издание CNN Business.

По его словам, в ближайшие годы появится такая вакцина, но с учетом того, что в мире возникают все новые штаммы, она будет нуждаться в обновлении. И прививаться ею нужно будет ежегодно.

Стефан Бансель отметил, что специалисты хотят поместить в один продукт много мРНК, чтобы позаботиться о защите от всех вирусов. Но на разработку и совершенствование этой вакцины потребует время.

Руководитель Moderna сравнил будущий препарат с iPhone, который можно менять ежегодно на новую модель, разработанную по последнему слову техники.

«Курсор» писал ранее, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру, и некоторые ее виды более устойчивы к уже созданным вакцинам. Исследователи из Великобритании начали разработку единого препарата, который должен будет защитить человека от всех вариантов COVID-19.

Еще мы писали, что группа японских ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания успешно завершила испытания вакцины от ВИЧ, которые проводились на макаках-крабоедах.