Для любителей уединения: названы лучшие острова Европы

Есть множество красивых мест, куда можно сбежать и стать ближе к природе.

Европы богата на разные красивые места и достопримечательности, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. Но если вы, наоборот, ходите сбежать куда-то от городской суеты, шума и насладиться невероятными пейзажами, тогда эксперты составили список островов на любой вкус и бюджет, где можно уединиться.

Об этом пишет CNN.

Лучшими островами в Европе считаются:

Схирмонниког (Нидерланды). Туризм является главным источником экономики острова. На нем расположены более 15 гостиниц, сдаются частные дома и квартиры, а летом разбивается палаточный лагерь.

Хеймаэй (Исландия). Он образовался в результате деятельности вулканического комплекса Вестманнаэйяр. В настоящее время на острове проживает 4тысячи человек. Они сохранили несколько зданий, которые были разрушены лавой, в неизменном виде.

Остров Флориш (Португалия). Он знаменит сильно изрезанной береговой линией, крутыми скалами, водопадами, озерами, ручьями и колодцами.

Остров Тири (Шотландия). Этот остров богат на красивые пляжи, плодородные земли и пастбища, он идеально подходит для рыбалки и пеших прогулок.

Аликуди (Италия). Остров является нестандартным местом отдыха в Италии, поскольку включают в себя отсутствие ночной жизни, очень гостеприимных местных жителей и только шум воды, нарушающий тишину.

Скирос (Греция). На острове есть множество достопримечательностей, в частности часовен, их более 200. Туристы здесь могу отдохнуть на море, расслабиться под жарким солнцем и хорошо провести время в ресторанах и барах.

«Курсор» писал ранее, что туристическая отрасль начинает восстанавливаться после пандемии и ожидается, что в 2023 году люди будут больше путешествовать за границу. В связи с этим, эксперты назвали лучшие направления, куда можно отправиться на отдых.