Названы лучшие направления для посещения в 2023 году

Туристическая отрасль начинает восстанавливаться после пандемии и ожидается, что в 2023 году люди будут больше путешествовать за границу. В связи с этим, эксперты назвали лучшие направления, куда можно отправиться на отдых.

Об этом пишет CNN.

Рейтинг возглавила Польша. В этой стране есть множество интересных достопримечательностей, но среди главных причин визита в Польшу, авторы выделяют ее солидарность с Украиной. Эта страна приняла самое большое количество беженцев и всячески помогает Украине в борьбе с российским агрессором.

Авторы рекомендую в 2023 году посетить Вроцлав, Гданьск, Краков, Варшаву и Познань.

Далее в списке идет Западная Австралия, Ливерпуль (Англия), Чарлстон (Южная Каролина), Вильнюс (Литва), Фиджи, Манаус, (Бразилия), Салоники (Греция), Руанда, Гетеборг (Швеция), Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), Лаос, Грюйер (Швейцария), Миннеаполис (Миннесота), Богота (Колумбия), Долина Мустанг (Непал), Танзания, Каир (Египет), Наошима (Япония), Белиз, Оахака (Мексика), Оттава (Канада), Уганда.

«Курсор» писал ранее, что многие люди выбирают удаленную работу, поскольку она имеет преимущества, в частности можно выполнять задачи, находясь в любой точки мира. А в период коронавирусной инфекции все больше сотрудников перешли на «удаленку». В связи с этим, эксперты составили список мест, где фрилансерам будет работать комфортнее всего.