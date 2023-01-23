Доминиканец несколько недель дрейфовал в открытом океане и спасся благодаря зеркалу

Потерявшийся в океане житель Доминиканской Республики более трех недель выживал на яхте, питаясь томатным кетчупом, и спасся благодаря зеркалу.

Об этом сообщает Daily Star.

54-летнего Элвиса Франсуа унесло в океан от берегов острова Сен-Мартен в декабре прошлого года. Мужчина занимался ремонтом судна, когда начался шторм. В итоге он дрейфовал в открытом море 24 дня. Все это время он питался кетчупом, который смешивал с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками. Еще он собирал дождевую воду при помощи куска ткани.

Франсуа вырезал на яхте надпись «Помогите» в надежде привлечь внимание самолетов, но его никто не заметил. Мужчина не смог привлечь внимание и экипажей проходивших мимо кораблей, даже с помощью костра на борту. Кроме того, однажды доминиканцу пришлось спрыгнуть с судна, чтобы оно не затонуло, так как яхта начала набирать воду.

В конце концов Франсуа смог подать сигнал с помощью зеркала экипажу пролетавшего над ним самолета. «В последние дни, около 15 января, я увидел самолет. У меня было зеркало, и я начал подавать сигналы с его помощью. Они дважды пролетели над яхтой, и я понял, что меня заметили. Я благодарен им за то, что сейчас жив», — рассказал мужчина.

Экипаж самолета уведомил о пострадавшем флот, и на помощь Франсуа прибыли спасатели ВМС Колумбии.

«Курсор» писал ранее, что в США спасли туриста, который упал с круизного лайнера в Мексиканском заливе. Пропажу мужчины заметили только на следующий день, но ему удалось 15 часов продержаться в открытом океане.