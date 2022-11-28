В США турист упал с круизного лайнера и провел в воде 15 часов

Недавно в США спасли туриста, который упал с круизного лайнера в Мексиканском заливе. Пропажу мужчины заметили только на следующий день, но ему удалось 15 часов продержаться в открытом океане.

Об этом пишет New York Post.

Неудачливый пассажир был на борту лайнера Carnival Valor вместе с сестрой, они направлялись на остров Косумель. Вечером родственники заглянули в бар, а через некоторое время мужчина отошел в туалет и не вернулся. Однако сестра заметила его исчезновение только на следующий день.

Береговая охрана США начала поиски мужчины и прочесала около 200 миль (321 километр) в Атлантическом океане, но не нашла туриста. После этого, спасатели получили сообщение от сухогруза Crinis, экипаж которого заметил за бортом человека и сообщили его координаты.

Для спасательной операции задействовали вертолет MH-60 Jayhawk. Бортовые тепловизионные камеры в темноте заметили, как пострадавший машет руками, пытаясь удержаться на плаву. Мужчина был спасен и доставлен в больницу, но он так и не смог объяснить, как упал с круизного лайнера.

«Курсор» писал ранее, что во время круиза по Средиземному морю исчез 33-летний израильский турист Уриэль Нофах. Мужчина находился в путешествии один и последний раз его видели в своей каюте.

Еще мы писали, что американская круизная компания Royal Caribbean представила проект нового лайнера, который называется «Икона морей» (Icon of the Seas). Он намерен завоевать титул самого крупнейшего в мире.