Древнее египетских пирамид и Стоунхенджа: ученые из Праги обнаружили каменную структуру диаметром 55 метров

Археологи из Чехии обнаружили круглую структуру возрастом более 7 тысяч лет и диаметром около 55 метров. Это древняя постройка каменного века древнее египетских пирамид и британского Стоунхенджа.

Находка относится к периоду неолита. Археологи считают, что сооружение создали в период с 4900 г. до н.э. и 4600 г. до н.э.

Об этом 24 сентября информирует Live Science.

Круг был обнаружен районе на окраине Праги. В Европе было зафиксировано около 200 подобных объектов, 35 из них — в Чехии. В такой локации собиралось местное общество с разными целями. Исследователи все еще работают над тем, чтобы понять, какое значение имели они для народов каменного века.

Внутри кругов были построены небольшие прямоугольные конструкции. Всего в таких зданиях проживало от 20 до 30 человек.

Для сравнения, считается, что строительство Стоунхенджа началось около 3100 г. до н.э., а знаменитые пирамиды Гизы, как полагают, были возведены не ранее 2600 г. до н.э. Это делает медальон как минимум на 1000 лет старше Стоунхенджа и на несколько тысяч лет старше пирамид.

Ученые полагают, что подобные круги были построены людьми, которые были частью культуры гончарного дела. Они известны своими фермерскими деревнями в Центральной Европе и видели свой зенит между 4900 г. до н.э. и 4400 г. до н.э.

Ученые полагают, что одна из таких теорий состоит в том, что его можно было использовать как экономический центр, центр торговли. Это также могло быть центром какого-то религиозного культа, где проводились обряды перехода или ритуалы, связанные с временем года. Структура была построена в каменном веке, когда люди еще не открыли железо. Единственные инструменты, которыми они могли пользоваться, были сделаны из камня и костей животных.

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