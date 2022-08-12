Ученые обнаружили следы первой развитой цивилизации Америки

Скульптуры-близнецы были найдены в городе Теносик, штат Табаско, недалеко от южной границы Мексики. Ученые считают, что скульптуры изображают правителей древней цивилизации ольмеков.

Мексиканские археологи обнаружили два больших рельефа из базальта, высеченных на больших круглых камнях. Считается, что на них изображены местные правители с ритуальными гримасами.

Скульптуры-близнецы были найдены в городе Теносик, штат Табаско, недалеко от южной границы Мексики. Ученые считают, что скульптуры изображают правителей древней цивилизации ольмеков. Они правили в период с 1200 г. до н.э. по 400 г. до н.э. и считаются первой развитой доиспанской цивилизацией в Мезоамерике. Сегодня они наиболее известны своими колоссальными скульптурами голов.

Огромные 3D-статуи из известняка имеют диаметр около полутора метров и весят 700 кг каждая. Согласно официальному заявлению ученых, два резных памятника изображают лица местных правителей с открытыми «гневными ртами» и скрещенными руками. Скульптуры также изображают диадемы, кукурузные початки и ольмекские кресты. Открытая пасть вождей отсылает к «реву ягуара», пишут антропологи.

Исследователи из Министерства культуры Мексики отметили, что самой необычной особенностью рельефов является расположение ртов на фигурах. Они высечены как благородные титулы ахавов — государств цивилизации майя, перенявшей традиции ольмеков. Портреты, которые были написаны между 900 и 400 годами до н.э., по-видимому, принадлежали важным фигурам в обществе.

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