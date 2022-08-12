Ученые обнаружили следы первой развитой цивилизации Америки

Мексиканские археологи обнаружили два больших рельефа из базальта, высеченных на больших круглых камнях. Считается, что на них изображены местные правители с ритуальными гримасами.
Скульптуры-близнецы были найдены в городе Теносик, штат Табаско, недалеко от южной границы Мексики. Ученые считают, что скульптуры изображают правителей древней цивилизации ольмеков. Они правили в период с 1200 г. до н.э. по 400 г. до н.э. и считаются первой развитой доиспанской цивилизацией в Мезоамерике. Сегодня они наиболее известны своими колоссальными скульптурами голов.
Огромные 3D-статуи из известняка имеют диаметр около полутора метров и весят 700 кг каждая. Согласно официальному заявлению ученых, два резных памятника изображают лица местных правителей с открытыми «гневными ртами» и скрещенными руками. Скульптуры также изображают диадемы, кукурузные початки и ольмекские кресты. Открытая пасть вождей отсылает к «реву ягуара», пишут антропологи.
Исследователи из Министерства культуры Мексики отметили, что самой необычной особенностью рельефов является расположение ртов на фигурах. Они высечены как благородные титулы ахавов — государств цивилизации майя, перенявшей традиции ольмеков. Портреты, которые были написаны между 900 и 400 годами до н.э., по-видимому, принадлежали важным фигурам в обществе.
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