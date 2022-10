Древнее египетских пирамид: обнаружены необычные деревья возрастом почти 5 тыс лет

Эксперты утверждают, что таких необычных экземпляров в этом американском штате больше.

Об этом 9 октября сообщает New York Times.

Специалисты описали деревья Methuselah в Калифорнии, подчеркивая, что они там «короли». В суровой пустыне Большого Бассейна тинистые сосны пережили изменение климата. Среди них и самое старое дерево на Земле.

Исследование указывает, что в Белых горах центральной Калифорнии есть рощи корявых, величественных щетинистых сосен. Некоторые просуществовали почти 5 тысяч лет. Они выдержали суровые условия, которые не может вынести другая растительность.

One of the oldest trees on earth.

This is approximately 4,850 years old Methuselah Intermountain pine in California. pic.twitter.com/YSmnax0GJR

— brahim kadri (@BrahimK77) October 3, 2022