Древнее египетских пирамид: обнаружены необычные деревья возрастом почти 5 тыс лет

Ученые из США обнаружили на территории Калифорнии деревья, которые существовали задолго до появления первых цивилизаций. Одному из необычных растений уже более 4800 лет.

Эксперты утверждают, что таких необычных экземпляров в этом американском штате больше.

Об этом 9 октября сообщает New York Times.

Специалисты описали деревья Methuselah в Калифорнии, подчеркивая, что они там «короли». В суровой пустыне Большого Бассейна тинистые сосны пережили изменение климата. Среди них и самое старое дерево на Земле.

Исследование указывает, что в Белых горах центральной Калифорнии есть рощи корявых, величественных щетинистых сосен. Некоторые просуществовали почти 5 тысяч лет. Они выдержали суровые условия, которые не может вынести другая растительность.

One of the oldest trees on earth. This is approximately 4,850 years old Methuselah Intermountain pine in California. pic.twitter.com/YSmnax0GJR — brahim kadri (@BrahimK77) October 3, 2022

Гиперион, красное дерево длиной 115,5 метров, возвышается выше Статуи Свободы. Генерал Шерман, самое большое по объему дерево (11 метров в диаметре у основания) на Земле, впечатляет посетителей Национального парка Секвойя. Дерево Methuselah, король выносливых сосен, проросших, вероятно, 4855 лет назад. Эти древние организмы, которые считаются старейшими на Земле, фактически бросают вызов строгим законам природы.

«До того, как египтяне построили пирамиды, до рождения Иисуса Христа, до того, как возникла Римская империя, эти деревья уже были здесь», — говорится в результатах отчета.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые обнаружили растение, которое атакует добычу под землей. У nepenthes pudica есть листья, известные как «ловушки», которые эволюционировали, чтобы задерживать добычу, которую она затем съедает.