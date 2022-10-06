Дрон зафиксировал на видео смертельную охоту косаток на большую белую акулу

Ученые изучили кадры с дрона, на которых зафиксирована охота косаток на большую белую акулу возле берегов Южной Африки. Международные эксперты считают, что группа этих хищников систематически устраивает погоню за более опасными обитателями океанов.

Осенью 0222 года ученые провели отчет известного видео.

В журнале Ecology 6 октября опубликовали результаты.

Элисон Таунер, старший научный сотрудник Академии морской динамики в Гансбааи, Южная Африка, и ведущий автор исследования в выпуске Экологического общества Америки прокомментировали исследование. По их словам, такое поведение никогда не наблюдалось в подробностях раньше и, конечно же, никогда не фиксировалось с воздуха.

С 2017 года восемь больших белых акул были выброшены на берег южноафриканского побережья с признаками нападения касаток. У семи из восьми рыб не было печени. У нескольких акул также отсутствовало сердце.

Отдельные наблюдения пилота вертолета показали, что группа косаток убила двух или трех больших белых особей за 71-минутный период. На кадрах с беспилотника видно пять касаток, один из которых — Старборд, самец косатки, ранее подозреваемый в убийстве нескольких больших белых вместе с сообщником по имени Порт.



В течение 30 минут видеозаписей видно, как касатки преследуют, атакуют и поедают акул в заливе Моссел. Событие произошло недалеко от южной оконечности Южной Африки.

Предыдущие исследования показали, что большие белые акулы перестали посещать свои обычные места обитания, как только косатки обосновались. В их отсутствие бронзовые китобойные акулы, которые обычно охотятся на более крупных больших белых акул, приплыли сюда, хотя косатки также охотятся на них. Никакие туши акул, выброшенные на берег после заснятых на видео нападений, хотя эти высохшие останки ранее были основной причиной, по которой биологи подозревали хищничество косаток.

Ранее «Курсор» сообщал, что косатки и горбатые киты устроили эмоциональный бой.