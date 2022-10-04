Уникальные кадры: косатки и горбатые киты устроили эмоциональный бой

Члены Тихоокеанской ассоциации наблюдения за китами стали свидетелями трехчасового боя между косатками Бигга и горбатыми китами, большинство из которых не пострадали.

Во время плавания в море Салиш ученые заметили конфликт между животными, сопровождающийся хлопками мощных хвостов и плавников. Сперва они подумали, что киты хотят скрыться от преследующих их косаток, но оказалось, что на самом деле это не так.

Об этом сообщает Insider.

Эксперты заметили, что киты не уплывают, а наоборот возвращаются к косаткам, когда расстояние между ними увеличивается. Есть версия, что киты хотели проучить хищников, для чего ввязывались в драку, а не избегали ее.

По мнению членов Тихоокеанской ассоциации наблюдения за китами, обострение ситуации в море Салиш в последнее время обусловлено увеличением популяции косаток. Из-за роста количества особей все чаще происходят их встречи с горбатыми китами, находящимися под охраной.

Специалисты смогли идентифицировать этих животных, большинство из которых не получили серьезных повреждений. Например, спустя пару дней после конфликта между морскими жителями ученые встретили одного из горбачей по кличке Гидра. На его теле заметили следы боя, но в целом он чувствует себя хорошо.

Следует отметить, что нападение стай косаток на других обитателей – не что-то уникальное. Тем не менее их конфликт с горбатыми китами вызывает интерес, потому что преимущественно эти хищники едят тюленей, морских львов и морских свиней. Косатки часто окружают жертв и убивают тих, в том числе ради удовольствия.

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