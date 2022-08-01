Два года после взрыва: в Бейруте обрушились бункеры

В воскресенье в порту Бейрута обрушились огромные склады зерна. До этого пожар охватил зерновые помещения и длился несколько недель.

Секция массивных складов зерна в порту Бейрута, которые были разрушены взрывом в 2020 году, обрушилась в воскресенье в огромном облаке пыли. Это произошло после продолжавшегося несколько недель пожара, вызванного зерном, которое воспламенилось в летнюю жару.

Северный блок элеваторов обрушился после того, как раздался звук, похожий на взрыв, подняв густую серую пыль, которая окутала культовое сооружение и порт, расположенный рядом с жилым районом. Пока не известно о пострадавших.

Ассаад Хаддад, генеральный директор портового силоса, сообщил, что «все под контролем», но ситуация еще не пришла в норму.

Однако Юссеф Маллах из департамента гражданской обороны заявил, что под угрозой находятся другие части северного блока силоса и что другие секции гигантской руины могут обрушиться.

В результате взрыва в Бейрутском порту 4 августа 2020 года погибли 218 человек и 7 000 получили ранения. Он произошел в результате детонации большого количества аммиачной селитры, хранившейся в порту.

В докладе, опубликованном после инцидента, заявлялось, что Хизбалла была причастна к взрыву в порту, поскольку группировка получала из Ирана многочисленные поставки аммиачной селитры.

50-летние силосные башни высотой 48 метров выдержали силу взрыва, произошедшего два года назад, эффективно защитив западную часть Бейрута от взрыва.

В июле в северном блоке силосов вспыхнул пожар из-за забродившего зерна. Пожарные и солдаты ливанской армии не смогли его потушить, и он тлел несколько недель. На прошлой неделе министерства окружающей среды и здравоохранения выпустили инструкции для жителей, проживающих рядом с портом, оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.

«Курсор» ранее сообщал про мощный взрыв в Бейруте: обнародованы новые детали расследования.