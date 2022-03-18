Два мальчика были спасены из джунглей Амазонки после того, как пропали четыре недели назад

По данным правительства штата Амазонас, братьям семь и девять лет.
У найденных братьев Глейкона и Глауко Феррейры было обнаружено тяжелое недоедание, обезвоживание и ссадины на коже, и они будут оставаться в больнице, пока не наберут вес.
Мальчиков вчера доставили в детскую больницу в Манаусе, столице штата Амазонас.
В письменном заявлении правительства штата Амазонас говорится, что дети пропали без вести с 18 февраля и были обнаружены 15 марта.
Отец двух мальчиков, Клаудионор Рибейро Феррейра, сказал, что поиски были «трудными», и 260 человек искали его сыновей, включая военную полицию и другие экстренные службы.
«Они были обнаружены, когда услышали, как в джунглях двигался мужчина, рубящий дерево. Младший ребенок закричал, этот человек сумел найти их», — сказал он.
Штат Амазонас на северо-западе Бразилии почти полностью покрыт тропическими лесами.
В 2008 году бразильский студент, который пропал в тропических лесах Амазонки к северу от Манауса более 40 дней, был найден своим отцом и вскоре умер.
«Курсор» писал ранее, что в гробницах под собором Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг в форме человека. В соборе Нотр-Дам-де-Пари находится «гроб Тутанхамона» 14 века, который был спрятан под его полом более 800 лет.