В гробницах под собором Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг в форме человека

Рабочие, восстанавливающие Собор Парижской Богоматери после ущерба, нанесенного трагическим пожаром, обнаружили леденящее душу открытие.
В соборе Нотр-Дам-де-Пари находится «гроб Тутанхамона» 14 века, который был спрятан под его полом более 800 лет.
Возле человекоподобного гроба было несколько надгробий, также были найдены пара резных рук и бюст бородатого мужчины.
Невероятно, но саркофаг описывают как «полностью сохранившийся».
Считается, что он принадлежал высокопоставленному сановнику в 1300-х годах.
«Вы можете увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров», — сказал ведущий археолог Кристоф Бенье.
«Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело пребывает в очень хорошем состоянии сохранности», — сказал он The Sun.
По данным министерства культуры Франции, новый найденный артефакт имеет «замечательное научное качество».
Несмотря на трагический пожар в 2019 году, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить 850-летнюю достопримечательность, заявив, что «худшего удалось избежать».
Ранее редакция Курсора сообщала, что космический зонд Juno сделал уникальное фото скрытой стороны Юпитера.