В гробницах под собором Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг в форме человека

09:02, Сегодня
Мировые новости, Интересные факты
Археологи фото
Фото: depositphotos.com

В ходе работ рабочие наткнулись на подземную систему отопления XIX века. Среди кирпичных сооружений лежал свинцовый саркофаг в форме человеческого тела.

Рабочие, восстанавливающие Собор Парижской Богоматери после ущерба, нанесенного трагическим пожаром, обнаружили леденящее душу открытие.

В соборе Нотр-Дам-де-Пари находится «гроб Тутанхамона» 14 века, который был спрятан под его полом более 800 лет.

Возле человекоподобного гроба было несколько надгробий, также были найдены пара резных рук и бюст бородатого мужчины.

Невероятно, но саркофаг описывают как «полностью сохранившийся».

Считается, что он принадлежал высокопоставленному сановнику в 1300-х годах.

2445BAE9 A84E 4F16 B3CC 9F08CE1A9B89

«Вы можете увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров», — сказал ведущий археолог Кристоф Бенье.

«Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело пребывает в очень хорошем состоянии сохранности», — сказал он The Sun.

По данным министерства культуры Франции, новый найденный артефакт имеет «замечательное научное качество».

Несмотря на трагический пожар в 2019 году, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить 850-летнюю достопримечательность, заявив, что «худшего удалось избежать».

Ранее редакция Курсора сообщала, что космический зонд Juno сделал уникальное фото скрытой стороны Юпитера.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Читайте также