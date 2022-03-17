В гробницах под собором Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг в форме человека

Невероятно, но саркофаг описывают как «полностью сохранившийся».

Считается, что он принадлежал высокопоставленному сановнику в 1300-х годах.

«Вы можете увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров», — сказал ведущий археолог Кристоф Бенье.

«Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело пребывает в очень хорошем состоянии сохранности», — сказал он The Sun.

По данным министерства культуры Франции, новый найденный артефакт имеет «замечательное научное качество».

Несмотря на трагический пожар в 2019 году, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить 850-летнюю достопримечательность, заявив, что «худшего удалось избежать».