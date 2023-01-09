Двум туристам грозит до 20 лет тюрьмы за дебош в самолете

Двое мужчин, туристы из Великобритании, устроили пьяный дебош на рейсе TUI. Теперь им грозит до 20 лет тюремного заключения в случае признания вины.

Об этом сообщает The Mirror.

Мужчинам были предъявлены федеральные обвинения в США после того, как они якобы начали пьяную драку после поездки в Канкун (Мексика), где они отдыхали.

Энтони Джозефу Джеймсу Кирби и Дэмиену Джейку Мерфи, которым по 36 лет, предъявлены обвинения во вмешательстве в дела членов летного экипажа и бортпроводников, а также в нападении. Вместе с ними с рейса был снят еще один человек, но ему не предъявляли обвинения.

Известно, что экипаж отказался подавать группе алкоголь, но, как сообщается, один из них достал спиртное из ручной клади, и они выпили.

«Во время полета мужчины стали шумными и нарушали порядок. Пока самолет пролетал над Флоридой, Кирби, Мерфи и третий человек делали расистские комментарии в адрес экипажа и пассажиров, снимая их взаимодействие с экипажем и другими пассажирами на свои камеры», — говорится в отчете Федерального бюро расследований.

Утверждается, что Мерфи толкнул стюардессу, которая пыталась разрядить обстановку. После того, как самолет приземлился в Бангоре, Кирби напал на пассажира, сидевшего на три места впереди него.

В случае признания виновным мужчинам может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов США по обвинению во вмешательстве в деятельность летного экипажа, а также до года тюремного заключения и штраф в размере до 100 000 долларов США по обвинению в нападении.

«Курсор» писал ранее, что бразильская авиакомпания Azul Brasilian Airlines была самой пунктуальной авиакомпанией в мире — в прошлом году она выполнила 279 722 рейса и достигла 88,93% пунктуальности.