Израильским путешественникам назвали самую пунктуальную авиакомпанию в 2022 году

Несмотря на трудные условия, многие авиакомпании и аэропорты добились больших успехов в 2022 году.

Британская аналитическая компания Cirium проанализировала авиационные данные по всему миру в 2022 году и пришла к выводу, что бразильская авиакомпания Azul Brasilian Airlines была самой пунктуальной авиакомпанией в мире — в прошлом году она выполнила 279 722 рейса и достигла 88,93% пунктуальности во времени прибытия.

Согласно отчету, испанская авиакомпания Iberia, которая также летает в Израиль, является самой пунктуальной в Европе в этом году, а авиакомпания Delta — самой пунктуальной в Северной Америке.

Данные, проанализированные Cirium, были собраны примерно из 600 источников информации о рейсах в режиме реального времени.

Их обзор эффективности авиакомпаний за год известен как глобальный золотой стандарт эффективности авиакомпаний и аэропортов в мире.

Что по Эль-Аль?

Прошлый год был непростым для авиации во всем мире, особенно в Европе, где многие авиакомпании и аэропорты столкнулись с задержками, сбоями и проблемами при авиаперелетах и ​​перевозке багажа, а также в других аспектах авиаперелетов. Однако, несмотря на эти трудные условия, многие авиакомпании и аэропорты добились больших успехов.

Delta Air Lines второй год подряд получает награду Cirium Platinum Award за глобальное операционное превосходство. Награда учитывает ряд факторов, в том числе пунктуальность при взлете и посадке, эксплуатационную сложность и способность авиакомпании ограничивать последствия сбоев рейсов для своих пассажиров.