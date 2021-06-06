Джо Байден рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден рассказал, о чем собирается говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, о чем собирается общаться с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу. Так, американский политик собирается встретиться с европейскими лидерами.

По словам президента США, поездка направлена на то, чтобы показать партнерам способности демократий противостоять агрессорам. К последним, судя по всему, Байден относит РФ. По словам Байдена, Штаты с партнерами едины в том, чтобы противостоять тем вызовов, которые бросает Россия. Среди таких он назвал войну на территории Украины.

С другой стороны, США стремятся выстроить с РФ стабильные и предсказуемые отношения. По словам Байдена, Путин знает, что Америка отреагирует на будущие вредоносные действия, вроде вмешательства в американские выборы, решительно.

Ранее Курсор писал, что Путин рассказал, о чем планирует говорить с Байденом.

Также мы сообщали, что Байден подписал приказ о запрете инвестиций США в китайские компании наблюдения.