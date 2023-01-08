Египет в ярости: Бен-Гвир спровоцировал ухудшение межгосударственных отношений

После восхождения Бен-Гвира на Храмовую гору египетское руководство может отказаться от посредничества в потенциальной сделке по обмену заключенными с ХАМАСом.

Израиль и Египет подписали мирное соглашение еще в 1979 году, но до недавнего времени отношения были прохладными. В последние годы правительства поддерживали тесные связи в сфере безопасности на фоне разделения интересов безопасности в секторе Газа, а также на Синае и в восточном Средиземноморье.

Каир, как и Иерусалим, считает правителей ХАМАСа в Газе серьезной угрозой и ограничил въезд и выезд из анклава.

Однако на прошлой неделе действия нового правительства осложнили отношения с Египтом. Арабоязычные СМИ сообщили, что визит Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, а также санкции, наложенные на палестинское руководство, вызвали гнев Каира и «затруднили возможность посредничества Египта в потенциальной сделке по обмену заключенными с ХАМАСом».

ХАМАС в настоящее время удерживает двух израильтян — Хишама ас-Сайеда и Аверу Менгисту — вместе с телами двух солдат, погибших в войне в Газе в 2014 году, Орона Шауля и Хадара Голдина.

Многолетние усилия по их возвращению пока не дали результатов, и даже нет никакого прогресса в этом вопросе после формирования нынешнего правительства.

Теперь надежды на посреднические усилия Египта еще уменьшились на фоне «формирования самого экстремистского правительства в истории Израиля», сообщают египетские издания.

Также заявляется, что «неудачные попытки Биньямина Нетаниягу обуздать Бен-Гвира» стали особенно проблематичным вопросом для президента Египта.

Во время разговора с Нетаниягу в прошлом месяце Абдель Фаттахом ас-Сиси подчеркнул «необходимость избегать любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации и осложнить ситуацию в регионе».

Когда Египет выразил недовольство визитом Бен-Гвира, в Израиле ответили, что это было связано с соображениями сохранения коалиции и что Нетаниягу по прежнему привержен поддержанию тесных связей с египетским руководством.

Ранее Курсор писал, что стало известно о реакции Египта на восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору.