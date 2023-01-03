Стало известно о реакции Египта на восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору

Министерство иностранных дел Египта отреагировало сегодня во вторник на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и заявило, что «Египет выражает сожаление по поводу того, что высокопоставленный член израильского правительства ворвался в комплекс мечети Аль-Акса в сопровождении экстремистских элементов под охраной израильских сил».

Министерство также добавило, что «Египет выступает против любых действий, направленных против статус-кво в Иерусалиме» и что «Египет предупреждает о негативных последствиях таких действий для безопасности и стабильности в регионе и будущего мирного процесса и призывает стороны проявлять сдержанность и принимать меры для предотвращения эскалации».

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Кроме того, посол США раскритиковал Бен-Гвира за восхождение на Храмовую гору.