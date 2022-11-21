Египет запрещает своим гражданам посещать Израиль

Египет де-факто запрещает своим гражданам посещать Израиль и ПА.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Несмотря на то, что между Каиром и Иерусалимом был подписан мирный договор, египетские власти создают огромные трудности для граждан, желающих посетить Израиль, что фактически делает это дело невозможным.

Граждане Египта в беседе с израильскими официальными лицами на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе рассказали, власти в Каире затрудняют посещение Израиля способом, который выходит далеко за рамки выдачи обычной визы, принятой в некоторых странах мир.

Гражданин Египта, желающий посетить страну, должен указать причину визита, и даже тогда совсем не факт, что его одобрят. Даже если он получит разрешение на поездку в Израиль, ему сообщают, что он внесен в список наблюдения и наблюдения Службы безопасности Египта. Этот надзор, по разным свидетельствам, может длиться долгие годы.

В силу этого египетские туристы, бизнесмены или гости не приезжают в Израиль. Еще одна трудность, с которой сталкиваются египтяне, желающие посетить страну, заключается в том, что, если известие о визите станет известно в одной из других арабских стран, не имеющих отношений с Израилем, тем, кто посетил страну, будет очень трудно въехать в них.

Необычные ограничения, введенные египтянами на посещение Израиля, по всей видимости, противоречат мирному соглашению между странами. Однако в МИД предпочли не затрагивать этот вопрос.

Беседы с израильскими арабами показывают, что это не новая политика, и она знакома тем, у кого есть родственники или знакомые в Египте. Они не могут приехать в Израиль, даже если у них есть для этого средства и желание. Копты, которых насчитывается около 16 миллионов из примерно 110 миллионов жителей Египта, пользуются освобождением от этой политики и могут легче посещать Израиль по религиозным причинам, в целях паломничества.

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