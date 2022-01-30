В Египте 10 человек были приговорены к смертной казни за планирование терактов

В отношении десяти человек суд Египта назначил высшую меру наказания — приговорил к смертной казни 10 человек, обвиненных в создании террористической группировки. Об этом стало известно сегодня, 30 января.

Египетский суд приговорил к смертной казни 10 членов запрещенной группировки «Братья-мусульмане» за планирование нападений на полицию.

Об этом сегодня, 30 января, сообщило государственное информационное агентство MENA.

Известно, что приговоренные к смерти 10 человек были признаны виновными в формировании вооруженной группы по делу, известному как «Хелуанские бригады» в отношении города к югу от Каира.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме полиция арестовала 12 арабов, причастных к беспорядкам.

Люди были арестованы по подозрению в участии в беспорядках, в том числе в бросании камней и предметов в полицейские машины на прошлой неделе.

Кроме того, стало известно, что Беннет заявил: войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил в воскресенье, что солдаты ЦАХАЛа увидят «значительный скачок заработной платы», когда они получат свою месячную зарплату на этой неделе.

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