Египетский археолог заявил, что нашел мумию царицы Нефертити

Несмотря то, что эксперты обнаружили мумифицированные останки нескольких фараонов и важных древнеегипетских фигур, Нефертити еще предстоит идентифицировать.

Археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс готовит к открытию выставку «Дочери Нила», которая будет посвящена женщинам фараона. По его словам, сейчас он изучает мумию, которая, скорее всего, представляет собой тело «главной супруги» древнеегипетского фараона Эхнатона.

Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, через 1-2 месяца он откроет мумию знаменитой царицы, которая жила примерно в 1370 и 1330 годами до н.э. Египтолог, как и некоторые другие ученые верят в том, что после смерти фараона Нефертити правила как царица в течение трех лет, но под именем Сменхкара.

Археолог считает, что мумией Нефертити может оказаться KV21B из гробницы KV21. Эта мумия имеет искривление позвоночника и косолапость, которые указывают, что на момент смерти их обладательнице было около 45 лет.

Но несмотря то, что эксперты обнаружили мумифицированные останки нескольких фараонов и важных древнеегипетских фигур, Нефертити еще предстоит идентифицировать.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Исследовательского центра FAPAB на Сицилии и Университета Флиндерса в Австралии смогли восстановить внешность мумии, которая была найдена в Египте еще в 1819 году.

Еще мы писали, что согласно новому исследованию, благоприятные условия окружающей среды позволили построить пирамиды Гизы, а древний рукав реки Нил служил судоходным каналом для грузовых перевозок.