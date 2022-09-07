Ученые раскрыли одну из тайн пирамид Египта

Знаменитые пирамиды Гизы, построенные в честь умерших и переносящие их в загробную жизнь, были возведены около 4500 лет назад без современных технологий и с поразительной точностью.

Новое исследование предполагает, что благоприятные условия окружающей среды позволили построить пирамиды Гизы, а древний рукав реки Нил служил судоходным каналом для грузовых перевозок.

Исследование было опубликовано в PNAS.

«Чтобы построить пирамиды, гробницы и храмы на плато, теперь кажется, что древние египетские инженеры воспользовались Нилом и его ежегодными разливами, используя искусную систему каналов и бассейнов, которые сформировали портовый комплекс у подножия плато Гиза», — пишут в своей статье физико-географ Хадер Шейша из Экс-Марсельского университета во Франции и его коллеги.

Некоторое время археологи считали, что египетские строители пирамид могли углубить водные пути от реки Нил, чтобы сформировать каналы и гавани, используя ежегодные наводнения, которые действовали бы как гидравлический лифт для транспортировки строительных материалов.

Портовый комплекс, который, как предполагают археологи, обслуживал пирамиды Хуфу, Хефрена и Менкаура, в настоящее время находится более чем в 7 км к западу от современной реки Нил. Входы также должны были быть достаточно глубокими, чтобы удерживать на плаву баржи с камнями.

Колонковое бурение, проведенное во время городских инженерных работ вокруг современной Гизы, дало стратиграфические доказательства слоев горных пород, которые соответствуют древнему рукаву Нила, который простирался к основанию пирамид. Но остаются вопросы о том, как египтяне создали доступ к воде к пирамидам Гизы. В то время, когда они строились, северный Египет переживал экстремальные климатические изменения: внезапные наводнения неоднократно разрушали Затерянный город пирамид Хейт-эль-Гураб, в котором жили сезонные рабочие.

В этом исследовании исследователи обратились к окаменевшим зернам пыльцы, чтобы нарисовать более подробную картину речной системы, которая текла тысячелетия назад. Зерна пыльцы могут сохраняться в древних отложениях и в других исследованиях использовались для реконструкции прошлого климата и растительных ландшафтов, которые сегодня выглядят совершенно иначе.

Извлекая пыльцевые зерна из пяти кернов, пробуренных в современной пойме Гизы к востоку от комплекса пирамид, команда обнаружила обилие травянистых цветковых растений, которые выстилают берега реки Нил, и болотных растений, которые растут на берегу озера.

Это, по словам ученых, свидетельствует о наличии постоянного водоема, который прорезал пойму Гизы и вздулся тысячи лет назад. Оттуда они проследили подъем и падение уровня воды в рукаве Хуфу реки Нил за 8000 лет египетской династической истории, связав свои результаты с другими историческими записями.

«Наша 8000-летняя реконструкция уровней рукава Хуфу улучшает понимание речных ландшафтов во время строительства комплекса пирамид Гизы. Ветвь Хуфу оставалась на высоком уровне… во время правления Хуфу, Хафра и Менкаура, что облегчало транспортировку строительных материалов к комплексу пирамид Гизы», — пишут Шейша и его коллеги.

Но после правления царя Тутанхамона , который вознесся примерно с 1349 по 1338 г. до н.э., ветвь Хуфу Нила постепенно пришла в упадок, пока не достигла своего самого низкого задокументированного уровня за последние 8000 лет к концу династического периода. Это падение коррелирует с химическими маркерами в зубах и костях египетских мумий, которые также указывают на засушливую среду, наряду с другими историческими записями.

Связывая экологические и исторические данные, исследование дает гораздо больше прямых доказательств, чем когда археологи искали недостающие фракталы, чтобы сделать вывод о том, что древние египтяне могли прорезать речные русла при строительстве пирамид Дахшура, южнее Гизы.

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