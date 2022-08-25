Его можно пить: ученые нашли бутылку вина, которой почти 1700 лет

Ученые нашли бутылку с вином, датированную 325–359 годами. Напиток остается запечатанным почти 1700 лет. Это самая старая из известных бутылок вина в мире.

Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Находку обнаружили в гробнице римского аристократа IV века н. э. Это стеклянный сосуд с ручками, как у амфоры, в виде дельфинов. Ученые предполагают, что напиток был приготовлен из смеси местного винограда, а также трав и оливкового масла. Но после стольких лет, вино больше напоминает осадок с мутной жидкостью и смолоподобной массой. Однако, эксперты думают, что его все же можно пить, несмотря на то, что вино потеряло свои вкусовые качества и уже не является алкогольным, потому что потеряло этанол.

Винный эксперт Моника Кристманн отметила, что микробиологически вино не испорчено, но вряд ли оно подарит радость от вкуса.

Историки отмечают, что бутылку никто ни разу не открывал и продолжают спорить по поводу того, следует ли открывать сосуд, чтобы изучить содержимое.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование говорит о том, что если в неделю употреблять 1-4 бокала красного вина, то таким образом удастся снизить риск заражения COVID-19 на 10%. При этом, если пить пиво, то в таком случае риск заражения становится больше на 7-28%.