Экологический кошмар: ученые выяснили, сколько еще просуществует сибирская тундра

Ученые заявляют, что потепление в Арктике в последние десятилетия продвигалось примерно в два раза быстрее, чем в остальной части земного шара.

Ученые заявили, что климатические изменения могут уничтожить более 70 процентов площади сибирской тундры. Это произойдет уже к концу тысячелетия. При чем независимо от того, выполнят ли страны взятые на себя обязательства в рамках Парижских соглашений, или нет.

Во время исследования была создана компьютерная модель, которая оценивает целостность сибирской тундры. Протяженность ее составляет примерно 4000 километров. Созданная модель учитывает жизненные циклы этой природной зоны.

Важно, что по мере того, как льды тундры будут таять, в атмосферу будут выбрасываться парниковые газы.

Согласно сценарию, при котором выбросы углерода сократятся до нуля к 2100 году, а повышение глобальной температуры останется ниже 2 °C, к 2500 году останется только 32,7% сегодняшней тундры.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтян предупредили об утечке химических веществ и опасности в Иудейской пустыне. В ведомстве заявили, что уже найдены повреждения растений вдоль места утечки. Речь идет также об охраняемых законом видах.

Кроме того, Курсор писал, что в Черном море из-за действий российских войск погибли десятки тысяч дельфинов.

Еще напомним, что в ООН предупредили о большой климатической катастрофе.