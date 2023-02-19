Экс-президент США Джимми Картер отказался от госпитализации, чтобы провести последние дни с родными

98-летний экс-президент США Джимми Картер решил отказаться от дальнейшего лечения и проведет отведенное ему время в хосписе в своем доме в Джорджии вместе с семьей.

Об этом сообщает «The New York Times«.

После пребывания в госпитале Джимми Картер решил провести свои последние дни жизни дома с семьей вместо дополнительного медицинского вмешательства. В этом решении его полностью поддержали семья и врачи. Картеры попросили о приватности и поблагодарили за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками.

Пока неизвестно, какие обстоятельства заставили экс-президента недавно посетить больницу. Известно, что за последние годы жизни Картер пережил ряд проблем со здоровьем, в частности, речь идет о меланоме, которая распространилась на его печень и мозг. Уход в хосписе рекомендуют неизлечимо больным пациентам, когда приоритетом становится не обеспечение дальнейшего лечения, а уменьшение боли и дискомфорта.

Бывший президент живет со своей 95-летней супругой Розалинн Картер на ранчо, которую супруги построили в штате Джорджия, в 1961 году. Джейсон Картер, один из внуков господина Картера сказал, что видел дедушку и первую леди в пятницу: «Они спокойны, и как всегда — их дом полон любви».