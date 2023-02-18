Осталось жить примерно 7 лет: семья Брюса Уиллиса сделала заявление о здоровье актера

Поклонники не верят в страшную новость, ведь харизматичный актер всегда был таким живым и ярким, словно ему не страшна никакая жизненная проблема.

Но болезнь не выбирает, и, как оказалось, даже деньги не способны повлиять на судьбу. Еще в 2022 году у Брюса Уиллиса была диагностирована афазия — расстройство уже сформировавшейся речи или не восприятие речи других людей. Из-за этого актер был вынужден завершить карьеру. Но теперешний диагноз и того хуже — лобно-височная деменция, которая еще мало изучены и не подлежит лечению.

Подробнее об этом информирует сайт theaftd.org, который опубликовал официальное заявление семьи Брюса Уиллиса.

Сообщается, что этот диагноз позволил семье и самому актеру понять, что их ждет дальше. Более того, «Крепкий орешек» уверен, что на его примере и из-за максимального освещения его случая в прессе, ученые со всего мира уделят должное внимание такому заболевания, начнутся исследования, и со временем удастся разработать эффективное лечение.

Ряд Telegram-каналов информирует, что согласно статистике, люди с таким заболеванием живут в среднем 5-7 лет с момента проявления первых симптомов деменции.

Ранее «Курсор» информировал, что состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Источник рассказал, что актер все реже узнает родных. Вся семья очень расстроена тем, что происходит, и все стараются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

Напоминаем, что актер Брюс Уиллис переписал завещание из-за болезни. У знаменитого «Крепкого орешка» есть пять дочерей и супруга. И пусть три дочери являются совершеннолетними, для них актер тоже приготовил наследство. Однако большую часть денег и имущества унаследует законная супруга и две малолетние девочки.