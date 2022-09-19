Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят королеву Елизавету II

Большая часть драгоценностей королевы, скорее всего, останется в королевской коллекции, а не будет похоронена вместе с ней.

В понедельник, 19 сентября, состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II в мемориальной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. И несмотря на то, что у Ее Величества огромная коллекция драгоценностей, похоронят ее только в двух, весьма скромных, но значимых украшениях.

Об этом рассказала глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон, передает издание Metro.

По ее словам, большая часть драгоценностей Елизаветы II будет, скорее всего, оставаться в королевской коллекции, в не похоронена вместе с ней.

Королеве, которая была весьма скромной в душе, в последний путь, как думает Левинсон, наденут только жемчужные серьги и обручальное кольцо из валлийского золота. Она его никогда не снимала.

А обручальное кольцо с бриллиантом, которое королеве Великобритании вручил в день помолвки принц Филипп, скорее всего передадут принцессе Анне. Основной камень этого кольца был взят из фамильной тиары матери принца Филиппа, греческой принцессы Алисы Баттенбергской, которая сама предложила сыну свою тиару в качестве подарка, чтобы он использовал ее камни.

К слову, в частной коллекции Елизаветы II насчитывается около 300 наименований, в том числе 98 брошей, 34 пары серег и 15 колец.

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