Капитал в 500 млн долларов: кто унаследует состояние королевы Елизаветы ІІ

На счету королевы Елизаветы ІІ осталась внушительная сумма, которую она заработала благодаря инвестициям и владением имущества.

После своей смерти королева Великобритании Елизавета ІІ оставила более 500 миллионов долларов личных активов. И большую их часть унаследует король Чарльз III.

Об этом сообщает CBC News.

Согласно данным Forbes, Ее Величество Елизавета ІІ за 70 лет правления заработала такой внушительный капитал благодаря инвестициям, коллекции произведений искусств, ювелирным изделиям и владением имущества. Также она в 2002 году получила в наследство от королевы-матери картины, фарфор и драгоценности.

Журналисты выяснили, что большую часть имущества после смерти королевы получит Чарльз III. При этом, как новый король, он будет освобожден от уплаты налога на наследство в отношении имущества, который бы «отминусовал» от капитала королевы около 200 миллионов долларов.

Новоиспеченному монарху также будет принадлежать Букингемский дворец. Но это не будет его частной собственностью, поскольку здание находится в доверительном управлении, а значит король не может продать активы.

«Курсор» писал ранее, что 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, который официально провозгласил королем Великобритании Чарльза III.

Еще мы писали, что король Великобритании Чарльз III встретился с премьер-министром Лиз Трасс и обсудил с ней потерю матери.