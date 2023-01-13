Эксперты назвали специю, которая поможет уменьшить висцеральный жир

Медики уверены, что сладкая специя может помочь вам в борьбе с лишним весом и вредным висцеральным жиром, который скапливается вокруг органов.

Эксперты говорят, что узнать, есть ли у вас висцеральный жир, бывает непросто. Ведь его не видно невооруженным глазом, он «прячется» за лишними сантиметрами на животе, глубоко на органах. Эксперты Гарвардской медицинской школы подчеркивают, что очень важно свести процент висцерального жира к минимуму, чтобы избежать развития тяжелых болезней.

Об этом пишет Express.

Уменьшить висцеральный жир поможет корица. Эта специя сжигает жир и может снизить окружность талии. Корица имеет характерный сладкий вкус с горчинкой, поэтому ей легко найти применение — ее можно добавлять в горячие напитки, коктейли, выпечку и десерты.

Положительное влияние корицы на накопление жира также подтвердило исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Его ученые проводили на грызунах: мышей кормили пищей с высоким содержанием сахара и жира, разделив на две группы. Одна из них получала при этом дозу коричного альдегида (действующее вещество в составе корицы) каждый день, а другая не получала вообще.

Интересно, что через 4 недели у мышей, сидевших на диете с корицей, заметили потерю жира. У другой группы, не потреблявшей вещество из корицы, таких результатов не было.

Ученые заключили, что специя существенно снижает показатели веса, поэтому рекомендуют ее употреблять как полезную добавку в рационе. Интересно, что коричный альдегид также улучшает метаболическое состояние. Дело в том, что корица действует непосредственно на жировые клетки, побуждая сжигать энергию.

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