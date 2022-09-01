Эксперты рассказали, как защитить свои данные в смартфоне

Существует три простых способа, которые помогут сохранить данные на мобильном устройстве без загрузки дополнительных приложений.

В современном мире важно заботиться о сохранности своих данных на телефоне, поскольку именно этот гаджет хранит много важной и личной информации. Эксперты рассказали о способах, что помогут это сделать.

Об этом пишет «ВСВІТІ».

Так, стоит быть внимательными к разрешениям, которые есть у каждой программы. Для пояснения, «карты» требуют разрешения на данные о вашей геолокации, а при покупке гаджет может запросить разрешение на сохранение ваших данных. Для того чтобы обеспечить защиту своей информации, разрешения следует давать только одноразовые и в случаях, когда это действительно необходимо.

Также рекомендуется отслеживать рекламу в своем смартфоне. Для этого нужно перейти в настройки браузера, выбрать раздел “Конфиденциальность и безопасность”, затем “Блокировать cookie” и активизировать опцию “Не отслеживать”.

Ко всему прочему, свои личные фотографии и файлы лучше хранить в Облаке, чтобы они точно не потерялись. Владельцы iPhone для этого могут использовать iCloud.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты рассказали, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.