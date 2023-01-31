Экстремист угрожает сжечь свиток Торы у посольства Израиля в Швеции

В минувшие выходные египтянин планировал акцию протеста с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Экстремист, которого называют египетским писателем из Швеции, якобы получил одобрение шведских властей на акцию протеста. Она должна была произойти после недавнего сожжения ультраправым политиком Расмусом Палуданом Корана.

Египтянин рассказал, что пытается разжечь дебаты и разоблачить двойные стандарты по отношению к мусульманам и евреям в Швеции, а его акция у посольства Израиля прольет свет на израильско-арабский конфликт.

«Моя акция не направлена ​​против шведского еврейского меньшинства. Я стою у посольства Израиля, потому что хочу напомнить об убийстве Израилем палестинских детей», — сказал он.

Он добавил, что пока не отменил, а только отложил свой план.

«Я все равно буду выполнять свои действия, это важно для меня. На следующей неделе я подам новую заявку», — сказал он.

Датский политик Расмус Палудан, чья крайне правая партия «Жесткая линия» не входит в правительство, 21 января сжег Коран в ответ на намеки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на то, что его страна может заблокировать попытку Швеции вступить в НАТО. Сожжение вызвало возмущение в Турции и во всем исламском мире. В понедельник Госдепартамент США предупредил граждан США, проживающих в Турции, избегать церквей и синагог, поскольку они могут стать мишенью для ответных террористических атак.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман на прошлой неделе написал в Твиттере, что его посольство сотрудничало со шведскими властями, чтобы успешно предотвратить сожжение Торы. После раввин, участвующий в межконфессиональной работе в Швеции, сказал, что благодарит мусульманских лидеров за то, что они отговорили организатора протеста.

«Сожжение свитка Торы удалось предотвратить благодаря лидерам мусульманской общины Швеции», — сказал раввин Моше Давид Ха-Коэн, бывший раввин еврейской общины в Мальмё на юге Швеции.

И еврейское, и мусульманское духовенство высказались против осквернения священных текстов в качестве формы протеста после сожжения Корана.

Ранее Курсор писал, что у посольства рф в Дании сожгли Коран.