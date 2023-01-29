Лидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства *россии в ответ на оскорбления чеченцев.

Акция прошла под присмотром полиции. Палудан упомянул в своем выступлении Чечню и сказал, что если бы чеченцы научились себя вести, тогда не нужно было бы жечь Коран.

Ранее «Курсор» сообщал, что еврейская община Турции осудила сожжение Корана у посольства в Швеции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!