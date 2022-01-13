Принцу Эндрю отказали в прекращении иска о сексуальных домогательствах

15:02, Сегодня
Мировые новости, Общество
судейский молоток фото
Суд
Фото: pixabay.com

Ходатайство об отклонении иска было изложено в 46-страничном решении судьи Окружного суда США.

Судья окружного суда США отклонил предложение принца Эндрю отозвать иск против Вирджинии Джоффер, который она подала против него, утверждая, что он изнасиловал ее, когда ей было 17 лет, и что он продал ее через осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Вирджиния Джоффер, одна из многих жертв Джеффри Эпштейна, подает в суд на принца Эндрю за то, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Его адвокаты заявили, что дело следует закрыть, ссылаясь на то, что в 2009 году она получила 500 000 долларов в качестве компенсации за урегулирование иска, который она подала против него. Принц Эндрю последовательно отрицал обвинения.

Ходатайство об отклонении иска было изложено в 46-страничном решении судьи Окружного суда США. Кроме того, принц Эндрю сказал в интервью в 2019 году, что не помнит, чтобы когда-либо встречался с пострадавшей.

Ранее Курсор сообщал, что в США вводят бустерные вакцины для детей 12-17 лет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Александр Клим
ТЭГИ:
Новости по теме