Принцу Эндрю отказали в прекращении иска о сексуальных домогательствах

Судья окружного суда США отклонил предложение принца Эндрю отозвать иск против Вирджинии Джоффер, который она подала против него, утверждая, что он изнасиловал ее, когда ей было 17 лет, и что он продал ее через осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Вирджиния Джоффер, одна из многих жертв Джеффри Эпштейна, подает в суд на принца Эндрю за то, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Его адвокаты заявили, что дело следует закрыть, ссылаясь на то, что в 2009 году она получила 500 000 долларов в качестве компенсации за урегулирование иска, который она подала против него. Принц Эндрю последовательно отрицал обвинения.

Ходатайство об отклонении иска было изложено в 46-страничном решении судьи Окружного суда США. Кроме того, принц Эндрю сказал в интервью в 2019 году, что не помнит, чтобы когда-либо встречался с пострадавшей.

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