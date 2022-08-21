Эрдоган хочет провести в Турции досрочные выборы — СМИ

Президентские и парламентские выборы в Турции, запланированные на середину июня 2023 года, могут быть перенесены на осень 2022 года.

До следующих парламентских и президентских выборов в Турции фактически остался всего год. Но европейские дипломаты подозревают, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может перенести дату. За этим стоит хитрая стратегия.

Об этом говорится в материале немецкого издания Welt am Sonntag, которое ссылается на источники в Европейской службе внешних связей и дипломатов ЕС.

В частности, отмечается, что в Евросоюзе ожидают досрочных президентских выборов в Турции.

«Есть несколько признаков того, что президент Эрдоган, вероятно, перенесет выборы на осень 2022 года. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», — заявили изданию в Европейской службе внешних связей и дипломаты ЕС.

Как известно, на данный момент следующие президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на середину июня 2023 года.

«Важной причиной досрочных выборов было то, что больная турецкая экономика может восстановиться в краткосрочной перспективе после доходов от туризма этим летом, и это может улучшить настроение населения. По данным турецкого статистического управления, только в период с апреля по июнь было получено 8,7 млрд долларов, что на 190 процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — пишет издание.

Кроме того, по мнению автора материала, высокие цены на энергоресурсы из-за неблагоприятного обменного курса окажут негативное влияние на потребителей и, следовательно, на избирателей, особенно в зимние месяцы.

«По мнению дипломатических кругов, международная деятельность президента Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника между Западом и россией*, его угрозы вторжения в северную Сирию и возобновление развертывания газового бурового судна в восточном Средиземноморье, вероятно, являются признаком того, что Эрдоган хочет продемонстрировать силу, чтобы улучшить свое положение перед президентскими выборами», — говорится в материале.

Ранее Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к примирению между сирийскими властями и оппозицией. По его словам, Анкара не имеет цели «нанести поражение» президенту Сирии Башару Асаду.

Эрдоган, в частности, призвал сирийские власти и оппозицию к примирению в гражданской войне, продолжающейся в стране 11 лет.

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