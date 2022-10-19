Эрдоган и путин заключили соглашение: подробности

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период»

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что договорился с лидером *россии владимиром путиным о создании газового хаба.

Об этом сообщает AA.

Во время собрания Партии справедливости и развития рассказал, что подходящее место для такой площадки – турецкая Фракия.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», – сообщил турецкий президент.

Известно, что 12 октября путин выступил с предложением касаемо создания в Турции крупнейшего газового хаба ради перепродажи топлива европейцам. Продажа газа напрямую странам Европейского Союза стала затруднительной после подрыва «Северного потока».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, компания готова к постройке необходимых газотранспортных мощностей. По его словам, пострадавшие от взрывов «Северные потоки» будут восстанавливать долго, а потому перенесение поставок на черноморское направление – актуальный вопрос.

Известно, что сейчас рф поставляет газ в Турцию по двум газопроводам, которые проходят по дну Черного моря. По «Голубому потоку», мощность которого составляет 16 миллиардов кубометров в год, газ поставляют лишь на турецкий рынок, а половину мощностей «Турецкого потока» (15,75 миллиарда из 31,5 миллиардов кубометров) используют для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Также «Курсор» сообщал, что Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности собственного производства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!