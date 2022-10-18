Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности собственного производства: СМИ

Журналисты утверждают, что во вторник, 18 октября, Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем.

Для запуска ракеты из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени использовали мобильную платформу. Источник предпочел остаться анонимным, потому что не уполномочен давать комментарии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое пролетело любое подобное оружие, разработанное в Турции.

Скрытный ракетный проект получил название «Тайфун» или «Тайфун» по-турецки. Его реализуют уже несколько лет, сказано в материале. Курирует создания оружия местного производства президиум оборонной промышленности, в котором отказались делиться какой-либо информацией о проекте.

Турция получила передовую систему противоракетной обороны С-400 производства *россии в 2019 году, через 2 года после того, как Анкара подписала соглашение с москвой о покупке этой системы в надежде, что благодаря сотрудничеству получится разработать собственную систему. Известно, что в свое время США ввели санкции против Турции и запретили ей работать над созданием и получать в ответ самолеты-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin.

Ранее журналисты рассказали, что Китай и Турция помогают российскому правительству уйти из под санкционного давления. Последнее притупило возможности кремля для финансирования войны в Украине и ограничили производство оружие. Наибольший урон нанесен энергетическому и банковскому секторам экономики рф.

Также «Курсор» сообщал о том, что Украина разрывает дипотношения с Ираном.

Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!