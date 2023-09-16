Эрдоган намекнул на разрыв отношений Турции с Евросоюзом

Начавшиеся в 2005 году переговоры о вступлении Турции в ЕС были остановлены в 2016-м из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя о...

Анкара может «пойти разными путями» с Европейским Союзом - в частности, учитывая последний доклад Европарламента по Турции.

Об этом на пресс-конференции перед визитом в США заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Европейский Союз предпринимает шаги, чтобы дистанцироваться от Турции. Мы оцениваем ситуацию с учетом этих событий. После этих оценок мы можем пойти разными путями с ЕС, если будет нужно», - сказал Эрдоган.

Как известно, Турция в последнее время неоднократно и на разных уровнях заявляла, что хочет скорейшего возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Турция - кандидат на вступление в ЕС с 1999 года. Начавшиеся в 2005 году переговоры были остановлены в 2016-м из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя относительно нарушения в Турции прав человека и принципов демократии.

13 сентября Европарламент выступил с критическим докладом по стране за 2022 год. По мнению официальной Анкары, документ содержит необоснованные обвинения и предвзятые утверждения.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели вечернюю беседу в понедельник, 29 мая. В ходе разговора премьер-министр поздравил турецкого лидера с его повторным избранием.

Обе стороны выразили согласие на дальнейшее «укрепление и развитие двусторонних отношений, а также достижение новых высот в этой сфере», сообщает канцелярия премьер-министра.

В свою очередь, Эрдоган выразил благодарность Израилю за «помощь в проведении поисково-спасательных операций после недавнего землетрясения», отмечается в твиттере офиса Нетаниягу.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая. Борьба велась между Реджепом Тайипом Эрдоганом и оппозиционером Кемалем Кылычдароглу. Действующий президент победил с результатом 52,09%.