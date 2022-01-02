Эрдоган и Путин обсудили партнерство Турции и России

Лидеры обменялись новогодними поздравлениями и подтвердили настрой на дальнейшее партнерство РФ и Турции.
Об этом пишет новостное интернет-издание «Росбалт», со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Они подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности — в частности, о выработке юридически оформленных договоренностей
Путин и Эрдоган также затронули в беседе ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии.
«Условлено о продолжении личных контактов», — заявили в Кремле.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в России за сутки коронавирус обнаружили у 18 тысяч человек.
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