ЕС обвинил США в получении прибыли от войны в Украине: СМИ

Чиновники Евросоюза раскритиковали президента США Джо Байдена из-за заоблачных цен, продажу оружия и торговлю. Они опасаются, что полномасштабное российское вторжение в Украину может негативно повлиять разрушить единство Запада, а также считают, что американцы наживаются на войне, пока страны ЕС страдают.

Об этом сообщает Politico.

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этой войны, – это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», – заявил один из чиновников.

Эти заявления появились на фоне того, что в Европе растет гнев из-за американских субсидий, которые могут негативно отразиться на европейской промышленности.

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, нынешний этап является «историческим». Он заявил, что общественность может настроиться против войны и трансатлантического альянса из-за высокой стоимости энергоносителей и субсидий США.

Главный дипломат Ес Жозеф Боррел призвал американскую сторону принять во внимание опасения в странах Европы, но в Вашингтоне пока что проигнорировали этот призыв. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, американские цены на газ являются «недружественными». Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал США проявить большую «солидарность».

Ранее стало известно, что Китай сорвал поставку истребителей МиГ-29 в Украину.

«Курсор» сообщал, что россия за 9 месяцев потратила на войну четверть своего бюджета.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!