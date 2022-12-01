ЕС предварительно согласовал предельную цену на российскую нефть — Reuters

1 декабря страны Евросоюза предварительно согласовали ограничение цены на российскую морскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, который позволит удерживать ограничения на уровне 5% ниже рыночной цены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Согласно предложению, цена на российскую нефть будут корректировать каждую неделю ради ее удержания на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодняшний день, 30 ноября, российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.

Предложение должна согласовать Польша, которая выступала за установление как можно низшего ценового ограничения. Литва и Эстония, тоже занявшие жесткую позицию, поддержали согласованный план.

«Если она (Польша – прим.ред.) это сделает, то к завтрашнему дню состоится письменная процедура принятия», – сказал дипломат.

До этого польские дипломаты неформально заявили, что консультируются с правительством в Варшаве. Окончательно о том, согласовали ли ограничение, могут сообщить 2 декабря, в пятницу.

Ранее Казахстане заявили, что не будут помогать *россии обходить санкции. По словам чиновника, кремль предложил Алмате, чтобы республика позволила рф использовать ее территорию для обхода санкций в рамках «тройственного газового союза» между россией, Узбекистаном и Казахстаном. Президент Казахстана Токаев во время встречи с путиным сказал, что ему нужно лучше изучить вопрос, но в итоге казахское правительство решило отказаться от этой затеи.

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