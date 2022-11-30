В Казахстане заявили, что не будут помогать россии обходить санкции

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сказал, что республика не позволит пользоваться *рф своей территорией для обхода санкций в рамках «тройственного газового союза» между россией, Узбекистаном и Казахстаном.

Об этом сообщает издание «КТК«.

По словам чиновника, кремль предложил Алмате газовый союз.

«Смогут ли другие страны обвинить нас в том, что мы даем россии лазейку для обхода санкций? Его (тройственный газовый союз. – прим.ред.) еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций», – заявил Василенко.

По его словам, в Казахстане не поддерживают санкции в качестве метода решения международных проблем. Он добавил, что в республике с первых дней войны в Украине создали правительственную комиссию, члены которой пытаются не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и использования территории Казахстана для обхода санкций.

«Эти позиции не поменялись, и в дальнейшем из них будут исходить при оценке любых потенциальных новых инициатив», – добавил Василенко.

Отметим, что в понедельник, 28 ноября, президент Казахстана посетил москву с официальным визитом. Это стало его первым зарубежным визитом после церемонии инаугурации.

В ходе беседы в кремле с путиным лидеры своих стран обсуждали «тройственный газовый союз» в составе рф, Казахстана, Узбекистана, который позволит координировать действия при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Тогда Токаев заявил, что его страна должна лучше изучить этот вопрос, в силу чего он не предоставил окончательного ответа.

Помимо этого путин в ходе визита президента Казахстана заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

«Курсор» сообщал, что в Казахстане начались массовые протесты, потому что население недовольно переизбранием президента.

Помимо этого у Зеленского прокомментировали заявление о 100 тысячах погибших военных.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!