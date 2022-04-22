ЕС заморозил 35 млрд евро российских активов

Италия занимает третье место, там заморозили активы на 1,1 млрд евро. В эту сумму входят яхты российских олигархов и недвижимость на Сардинии и Тоскане.

Страны Евросоюза заморозили российские активы на сумму 35 млрд евро в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом со ссылкой на информацию Европейской комиссии по состоянию на 5 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Больше всего постаралась Франция, заморозившая 22,8 млрд евро. Большинство этой суммы составляют средства российского Центробанка, которые попали под санкции. В целом Россия потеряла доступ примерно к половине от $640 млрд резервов.

В Бельгии под арест попали активы на сумму 10 млрд евро. В этой стране находится штаб-квартира международной межбанковской системы SWIFT, от которой из-за санкций отключили семь российских банков, включая ВТБ и Банк России.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

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