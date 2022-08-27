Эскалация в столице Ливии: 12 погибших, около сотни раненых

Продолжительные бои в Триполи за контроль над правительством могут снова ввергнуть страну в полномасштабную войну после двух лет относительного мира.

В субботу в столице Ливии Триполи соперничающие группировки вели наиболее ожесточенные бои за два года. Силы, связанные с поддерживаемой парламентом администрацией, двинулись в город, чтобы попытаться захватить власть.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство здравоохранения страны сообщило предварительные данные о 12 погибших, 87 раненых.

Столкновения вспыхнули ночью, когда одна из основных групп Триполи напала на базу, удерживаемую другой, что привело к многочасовой стрельбе и взрывам.

Бои усилились позже в субботу утром, когда в центральных районах был развернут огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Интенсивные столкновения позже начались в Джанзуре, на прибрежной дороге к западу от Триполи.

«Продолжительные бои в городе за контроль над правительством, скорее всего, снова ввергнут Ливию в полномасштабную войну после двух лет относительного мира, который привел к неудачному политическому процессу, направленному на проведение национальных выборов», — говорится в материале.

Миссия ООН в Ливии уже призвала к немедленному прекращению боевых действий и выразила обеспокоенность по поводу обстрелов гражданских районов.

Как сообщал Курсор, в начале июля в нескольких городах Ливии вспыхнули массовые протесты, которые привели к поджогу здания Палаты представителей в Тобруке. Демонстранты жалуются на ухудшение условий жизни и узурпацию власти.

Нескольким сотням человек, участвовавшим в протестах, удалось штурмом захватили здание парламента. После этого они устроили поджог, в результате которого были повреждены кабинеты и залы для встреч.

Также Курсор писал о том, что Ливия объявила о закрытии нефтяного месторождения на фоне политического тупика.